殲31戰機可能因為大陸海軍需求得以投入生產
新浪網24日報導指出，大陸的殲-31戰鬥機從2012年首飛，然後沉寂了4年，到2016年底才出現2號機，究其原因，最大的可能是沒有金主，之前傳出大陸軍方更看中殲-20，冷落殲-31是事出有因，也是可信的。
新浪網表示但時來運轉，002型航母的五代艦載機給了殲-31機會，前不久的消息證實，大陸海軍資金正式給殲-31續命。殲-31海軍驗證艦載機型的說法已經流行了好幾年，從中國海軍以及空軍的發展來說，拋開美國的發展路線另闢蹊徑目前還是力不從心，順從美軍開拓的足跡，中國追趕是最有效的捷徑。殲-20這樣的五代重殲上艦，美國沒有這樣幹，只是讓F-35上艦，那麼殲-31上中國的002型航母就理所當然的。
太重的飛機比較不易在航母上起降，殲20是比殲31更重型的戰鬥機，殲20最大起飛重量為36噸，殲31僅為28噸，最大起飛重量是機身、燃料、貨物和乘員重量的總和。
新浪網指出中國海軍提供的資金能夠給殲-31續命，但是殲-31要活下去，必須有外貿訂單。目前，放眼全球，最有可能成為殲-31首批訂單的使用者一個是中東的大戶沙烏地阿拉伯。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。