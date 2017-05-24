殲31戰機可能因為大陸海軍需求得以投入生產

新浪網24日報導指出，大陸的殲-31戰鬥機從2012年首飛，然後沉寂了4年，到2016年底才出現2號機，究其原因，最大的可能是沒有金主，之前傳出大陸軍方更看中殲-20，冷落殲-31是事出有因，也是可信的。

新浪網表示但時來運轉，002型航母的五代艦載機給了殲-31機會，前不久的消息證實，大陸海軍資金正式給殲-31續命。殲-31海軍驗證艦載機型的說法已經流行了好幾年，從中國海軍以及空軍的發展來說，拋開美國的發展路線另闢蹊徑目前還是力不從心，順從美軍開拓的足跡，中國追趕是最有效的捷徑。殲-20這樣的五代重殲上艦，美國沒有這樣幹，只是讓F-35上艦，那麼殲-31上中國的002型航母就理所當然的。

太重的飛機比較不易在航母上起降，殲20是比殲31更重型的戰鬥機，殲20最大起飛重量為36噸，殲31僅為28噸，最大起飛重量是機身、燃料、貨物和乘員重量的總和。

新浪網指出中國海軍提供的資金能夠給殲-31續命，但是殲-31要活下去，必須有外貿訂單。目前，放眼全球，最有可能成為殲-31首批訂單的使用者一個是中東的大戶沙烏地阿拉伯。

(旺報)