連續8小時拳擊格鬥 謝承均：打完骨頭也散了
三立台灣台八點檔《甘味人生》日前拍攝謝承均打拳擊格鬥賽，為了要呈現精采的拳擊廝殺畫面，從晚上9點拍攝到隔天早上5點，連打8小時，讓他苦笑說：「打完了，老骨頭也散了。」
謝承均表示，一年多前也拍過拳擊戲，但不一樣的是那一次他要一個人對著沙包出拳，他描述當時打到整個背被拉傷，痛得不太能動，後來靠針灸治好，這次再次拍攝拳擊戲，又是要跟其他人PK，不由得有點擔心，事前特別準備，他說：「這禮拜有運動，開打前還特別熱身，所以，這場戲結束只有點腰痠背痛。」
這場戲最令謝承均印像深刻的莫過於「大飆汗」，他形容拍攝地是室內拳擊場，因為沒有空調，加上收音關係，無法開風扇，自己又大動作出拳、躲拳、跳躍等，雖然穿著短褲及背心，但他的汗根本就是用噴的，拍完只記得自己一直在瘋狂流汗。
謝承均在拳擊戲中，無論左勾拳、右勾拳還是帥氣踢腳，都讓人大讚「實在是帥炸了」，雖然平常有健身習慣，但較少接觸「拳擊」這類運動，他說，還好平常拍不少打戲，因此這場戲對他並不難，拍攝前還跟武術指導學基本拳擊法。妙的是，這段戲也結合手機遊戲，謝承均最後還穿上羽翼，象徵正義的勝利。
(中時)
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