《了解與互信 兩岸一定旺》恐攻魔爪伸向亞洲!杜特蒂戒嚴…誓死對抗 IS

中視新聞

震驚全球的恐攻事件又發生！美國新生代小天后亞莉安娜，22日在英國曼徹斯特的演唱會快結束時，突然發生爆炸，造成至少22人死亡，上百人受傷，ISIS不久後也對外宣稱是他們所為；除了歐美，恐攻也入侵亞洲。ISIS在菲律賓南部作亂，總統杜特蒂宣布，民答那峨島進入戒嚴60天。全球性的恐攻，會不會也波及到台灣？

另外，前總統陳水扁在蔡英文就職周年前夕，出來趴趴走，身體狀況看似還不錯，所以法官要準備重啟審判阿扁的五大案，但是在民進黨主政的今日，阿扁會怕嗎？蔡政府真的敢把阿扁再抓回去關嗎？

本集來賓：國民黨立委費鴻泰、前監察委員葉耀鵬、歷史作家王丰、前海軍上校黃征輝、資深媒體人謝寒冰 、軍事評論員魏東旭 (北京連線)

(中時電子報)