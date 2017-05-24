同婚釋憲亞洲首例 加國代表：台灣非常有勇氣
大法官今針對同婚釋憲案做出決定，加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安表示，台灣「非常有勇氣」提出如此法案，特別在亞洲，台灣周邊國家尚未選擇做這件事；他說，這個法案在台灣社會有辯論對話，是非常正向的結果。
加拿大辦事處今舉辦建國150周年活動，馬禮安會後接受媒體訪問時表示，加拿大在2005年通過同性婚姻合法化，非常開心看到台灣政府提出如此法案，非常有勇敢，特別是在台灣周邊的亞洲國家，沒有幾個國家做出選擇，他不知道未來結果如何，但希望會有正面的結果，也希望修法會過。
對於台灣應朝向立專法或直接修民法，馬禮安指出，另立專法或直接修改民法需要因地制宜，但最重要的是「人能依法獲得相同權利」，他也相信台灣是朝著這個方向前進；他說，每個社會中都有比較願意改變、與較保守的人，對保守派來說要改變更困難，但「討論這件事人們就可能改變。」
馬禮安也說，如果有機會他希望能向反同婚人士說，「愛不分性別」。
媒體追問是否有挺同團體尋求支持，馬禮安說，他的立場很清楚，辦事處不吝於表達看法，也尊重另一方的意見。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。