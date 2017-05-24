同婚釋憲亞洲首例 加國代表：台灣非常有勇氣

加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安今出席加拿大建國150周年活動致詞。（記者陳建瑜攝）

大法官今針對同婚釋憲案做出決定，加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安表示，台灣「非常有勇氣」提出如此法案，特別在亞洲，台灣周邊國家尚未選擇做這件事；他說，這個法案在台灣社會有辯論對話，是非常正向的結果。

加拿大辦事處今舉辦建國150周年活動，馬禮安會後接受媒體訪問時表示，加拿大在2005年通過同性婚姻合法化，非常開心看到台灣政府提出如此法案，非常有勇敢，特別是在台灣周邊的亞洲國家，沒有幾個國家做出選擇，他不知道未來結果如何，但希望會有正面的結果，也希望修法會過。

對於台灣應朝向立專法或直接修民法，馬禮安指出，另立專法或直接修改民法需要因地制宜，但最重要的是「人能依法獲得相同權利」，他也相信台灣是朝著這個方向前進；他說，每個社會中都有比較願意改變、與較保守的人，對保守派來說要改變更困難，但「討論這件事人們就可能改變。」

馬禮安也說，如果有機會他希望能向反同婚人士說，「愛不分性別」。

媒體追問是否有挺同團體尋求支持，馬禮安說，他的立場很清楚，辦事處不吝於表達看法，也尊重另一方的意見。

(旺報)