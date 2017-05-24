《民法》違憲 反同團體2度鞠躬道歉承認失敗
「無中生有，荒腔走板，悖離天道」。大法官釋憲案，宣告《民法》不允許同性結婚的規定違憲，反同團體召開記者會，2度向社會大眾鞠躬道歉承認失敗，認為這場釋憲摧毀婚姻，就像是911恐怖攻擊毀掉雙子星大樓一般，表示將聯合立委提出再釋憲。
守護幸福家庭行動聯盟、捍衛家庭學生聯盟今日舉行聯合記者會，捍家盟代表一開始就向所有人鞠躬道歉，表示努力不夠導致失敗，這次釋憲結果，竄改國家百年來了婚姻定義，試圖誘導更多學生成為同性戀，讓同性戀文化充斥在台灣的每一個城市與鄉鎮，這是民主進程的一大退步。
捍家盟總召施俊宇說，位高權重的大法官恣意妄為，濫用個人權利，破壞鋼常倫理，解構我國文化，拆毀婚姻家庭，台大因為考題提及一夫一妻，就遭罰3萬元，輔大表達校牧室反對同志婚姻，也受到教育部懲處，「但我們可以悲傷，但不要放棄，為我們親愛的另一半，奮鬥到底」。
「這是司法史上的恥辱」，護家盟秘書長張守一表示，接下來希望能聯合立委再度聲請釋憲，依規定要2分之1以上的立委提出，也就是要達到57位立委的門檻，如果沒有這麼多立委願意，那就會以多重婚姻的方式進行婚姻登記，倘若遭駁回就主張婚姻受損，再聲請釋憲。
(中時)
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