好笑又超貼近生活，《表情符號電影》揭開手機裡的神秘世界

《VOGUE雜誌》提供。

你喜歡用表情符號回應手機訊息嗎? 你最喜歡用那個表情符號？索尼影業在暑假檔期推出全新動畫《表情符號電影The Emoji Movie》把最神秘搞怪的表情符號世界帶上大銀幕，揭露手機表情包裡「一機各表」的精彩生活。

《表情符號電影》由安東尼李迪斯執導，陶德約瑟夫米勒T.J. Miller、詹姆斯柯登James Corden、安娜法芮絲Anna Faris等人擔任配音，好笑的是「X教授」派屈克史都華Patrick Steward配音的角色是「便便」。首支預告釋出後，許多充滿共鳴的劇情如「Candy Crush」與「爆紅寵物影片」馬上引起網友熱烈討論，被形容是《破壞王》和《腦筋急轉彎》的綜合版。

《表情符號電影》主角吉恩是一個生活在手機app裡的表情符號。在他的世界中，每個表情符號都有自己獨一無二的情緒，但吉恩與眾不同，他有各式截然不同的情緒表現。這讓他無法正常生活，也深怕辜負家族使命，甚至被手機主人刪除連累他人，因此他踏上了尋找解方的道路，期望能讓他與常人無異。他將和夥伴穿梭在各式app之間，經歷一場充滿樂趣的冒險！

日前T. J. Miller與 劇組前進坎城為電影造勢，超萌的表情符號人偶吸引不少目光。

※來源：UIP

(雜誌精選)