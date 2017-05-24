任天堂股價創新高 登上日本前20大上市企業

任天堂新一代遊戲機Switch上市以來在各地搶購一空，推動公司股價在周三收盤上漲3.2％至31,880日圓，不僅超越去年《精靈寶可夢》遊戲上線後締造的股價高峰，更創下2008年10月以來最高收盤價，使任天堂榮登全日本前20大上市企業之列。

(工商)