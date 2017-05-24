曾之喬專欄 要作自己獨一無二的公主

《VOGUE雜誌》提供。

最近我有個新身分，迪士尼新公主形象大使。從小看迪士尼電影長大的我，深深備感榮幸。更鼓舞了我，不要活在世俗框架的眼光中，而是要活出自己獨一無二的美。公主們的美絕不是膚淺的，是內心蘊含的勇敢，堅定，冒險，和自由。

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講得如此文縐縐，到底該怎麼做？其實我也沒有標準答案，我也還在學，但有些體會想跟大家分享。若你找不到自己獨有的魅力，那你一定很不了解自己。我不相信有任何一個靈魂註定黯淡，根本不可能。你要知道你的缺點只是你的一部分，而且很多特質也根本不是缺點，只是因為不知道要怎麼善用它罷了。不要覺得都活得這麼久，怎麼可能還不了解自己？若不愛自己，代表根本不認識自己。

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在我出道大約四年多的時候，曾有機會要出個人唱片，記得當時製作人想多了解我，為我量身打造作品，於是他問我：「喬喬，你喜歡什麼？你想怎麼做？」我告訴他，我覺得現在市場上什麼音樂比較討喜。我覺得我打扮成什麼造型，大家會覺得很好看。我覺得我的聲音，唱哪類型比較吃香⋯等等的，我說了一堆。他頓了一下，回我：「我們先不急著分析這些，我只想問，你最喜歡什麼？」

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嗯⋯我⋯完全回答不出來。

那天我嚇到了，我才十幾歲，卻慣性地一直活在別人的眼光中，用盡全力成為別人眼中覺得很成功、很棒的樣子⋯這也太心酸了。我忘記了原本我最愛什麼？我想要什麼？我根本不了解自己。我真的想了好幾天都沒有答案，我不知道，如果不要在乎別人的眼光，那我到底是什麼樣的人？

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終於在某一刻，我想到了！「The Holiday」！是一部電影！我開心的時候、一個人過情人節的時候、佈置聖誕樹的時候、和姊妹度假的時候、想哭的時候⋯每一個特別難忘的時候，我都想看這部電影！我終於想到了，我根本不care別人會怎麼想，我就是超愛的一件事情，就是我超愛看這部電影！我趕快告訴了我的製作人，後來我們從這部電影中，挖掘和認識好多我還不了解的自己，無法言喻的開心。

給自己一點假期吧，不要忙著為別人活著，把更多的關注放在衷愛的事物上，尤其不論別人會怎麼想你，你都仍然熱愛的那種愛，因爲那是最真的你。全力將你熱愛的事物發揚光大，如此一來你怎麼可能不閃閃發亮？

時間一分一秒的在流逝，為了你的真愛，活著吧。

※圖片+文字：Vogue 風格達人-喬喬

你沒看錯，我是喬喬，曾之喬! ( 這是我在VOGUE的專欄空間~ 很開心加入風格達人，寫寫拍拍我的生活小筆記 >3

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