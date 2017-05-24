林樺慶5場先發3場遇雨 延賽學經驗

林樺慶本季原定5場先發，就有3場遇到下雨。(資料照 中央社)

桃猿本土投手林樺慶，今天原本排定先發對上統一獅，結果因雨延賽，也將跳過先發，林樺慶說，本季5場先發，就遇到3場下雨，已經有調整經驗了。

林樺慶今年被球隊定位在5號先發，本季目前出賽5場、4場先發，自責分率4.56，不過今年前4場先發，就有兩場遇到下雨，林樺慶表示，包含1次延後開打、1次改道隔日雙重戰，加上今天有3場了。

林樺慶認為，其實身為先發投手，本來就有機會遇到這樣的情況，自己也學會了怎麼去調整自己，算是多了個經驗，目前就是積極準備下周先發，也會在牛棚待命，應付球隊的緊急狀況。

(中時電子報)