淡水海關碼頭草地野餐 端午假期划船拍照送禮物
周末就是端午連假，新北市立淡水古蹟博物館邀請民眾到海關碼頭草地野餐慶端午，除了可以一邊吃著應景的粽子一邊欣賞西段登船斜坡經典夕陽美景，還可動手DIY洋樓販售的舢舨船模型，感受不一樣的端午風情，拍下舢舨船划船照，上傳淡水古蹟博物館FB粉絲頁，還有機會獲得限量神祕小禮。
淡水古蹟博物館表示，淡水海關碼頭是全台僅存的清朝碼頭遺跡，可遠眺靜謐的觀音山及隱身在園區末端的夕陽秘境，其中，園區內2層樓的清代洋樓旁，一大片綠油油的青草地，非常適合闔家大小端午連假來野餐。
(中時)
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