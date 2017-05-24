淡水海關碼頭草地野餐 端午假期划船拍照送禮物

淡水古蹟博物館邀請民眾端午連假到海關碼頭綠油油的草坪上野餐。（譚宇哲翻攝）

5月30日前到海關碼頭，在草地上的舢舨船拍照打卡上傳至淡水古蹟博物館FB粉絲頁，就可抽限量神祕禮物。（譚宇哲翻攝）

海關碼頭園區最底端的登船斜坡，是在地人才知道的夕陽祕境。（譚宇哲翻攝）

周末就是端午連假，新北市立淡水古蹟博物館邀請民眾到海關碼頭草地野餐慶端午，除了可以一邊吃著應景的粽子一邊欣賞西段登船斜坡經典夕陽美景，還可動手DIY洋樓販售的舢舨船模型，感受不一樣的端午風情，拍下舢舨船划船照，上傳淡水古蹟博物館FB粉絲頁，還有機會獲得限量神祕小禮。

淡水古蹟博物館表示，淡水海關碼頭是全台僅存的清朝碼頭遺跡，可遠眺靜謐的觀音山及隱身在園區末端的夕陽秘境，其中，園區內2層樓的清代洋樓旁，一大片綠油油的青草地，非常適合闔家大小端午連假來野餐。

(中時)