聽到同婚毛骨悚然？吳敦義又轉彎PO彩虹圖
大法官會議今(24)日認定民法未保障同性婚姻屬違憲，許多藝人、政治人物都在臉書上發表意見，不過前副總統吳敦義貼出一張彩虹高掛天空的圖片，卻被網友大酸「白海豚又轉彎啦！」
吳敦義臉書粉絲團今天下午貼出一張彩虹高掛天際的照片，並寫到「會幸福吧！看到的人！」似是為今天的同婚釋憲同歡慶。
不過這篇發文立刻招來許多網友大酸「不會吧？！白海豚轉彎了？」「高速過彎抓穩喔～」「不是沒有認識同性戀朋友嗎」「你毛骨悚然了嗎？」
網友會有如此反應並不是沒有道理，因為吳敦義在3月時某次受訪時曾說過「知道同婚以後就會毛骨悚然」，另外也曾說過「同婚顯然就破壞我們傳統數百年好的家庭倫理，就遭受到很大的衝擊」，接受主持人唐湘龍訪問時，更說自己沒有同志朋友，因此今天在臉書粉絲團貼出慶祝同婚釋憲結果的文章，也無怪乎網友會大酸他又再一次轉彎了。
(中時電子報)
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