《明月幾時有》周迅 、彭于晏、 霍建華，強勢角逐上海國際電影節開幕片影后、影帝

《VOGUE雜誌》提供。

金馬獎最佳導演許鞍華最新電影《明月幾時有》確認受邀成為六月上海國際電影節開幕片，同時也是本屆影展競賽作品，代表領銜主演的周迅、彭于晏、霍建華等人皆有機會角逐該影展影后影帝項目。

《明月幾時有》故事描述1941年末，香港淪陷。日軍侵佔香港瘋狂搶掠，搜捕滯留在香港的中國文化人士，強令他們合作。香港東江遊擊隊接到上級指示，緊急營救躲避在香港、九龍的文化人士，並在香港人民的掩護救助下，全部安全撤離香港，是為歷史上最大規模營救。

本片以主要人物小學教師方蘭和一群地道的香港小人物，通過槍戰、巷戰、營救、炸藥、硝煙、鮮血和犧牲，在「三年零八個月」淪陷日子裡，為保衛香港與兇殘的日軍抗爭，奉獻出青春和生命的真實故事。

許鞍華導演過去先後憑《女人四十》、《桃姐》等片分別在柏林電影節和威尼斯電影節獲得重要獎項，前作《黃金時代》更讓她在台灣再度獲得金馬獎最佳導演之肯定。個性低調的許鞍華昨日也悄悄現身台灣，被眼尖的影迷發現她來台欣賞日本殿堂級配樂大師久石讓的演奏會。2006年久石讓曾經為許鞍華導演、周潤發、斯琴高娃主演的《姨媽的後現代生活》製作電影配樂，這次也將在新片一起再度合作，令人期待！

《明月幾時有》邀集了周迅、彭于晏、霍建華領銜主演，梁家輝、呂良偉、馮淬帆、李燦森、葉德嫻、鮑起靜、春夏、苑瓊丹、永賴正敏、張兆輝、歐錦棠等人也參與演出，預計7月7日在台上映。

※來源：A Really Happy Film

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