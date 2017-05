用五種不同的視線看BIGBANG！《BIGBANG10 THE EXHIBITION A TO Z in Taipei》世巡首站就在台北

《VOGUE雜誌》提供。

自2006 年 8 月於首爾正式出道,從默默無名到成為全球知名的韓流超級天團 BIGBANG,成團至今已超過十年,為了回顧走過十年的歷程,去年 8 月在首爾聖水洞S-Factory盛大展出《BIGBANG10 THE EXHIBITION A TO Z in Taipei》十週年特展,今年更首度移師台北,自2017年 6 月 24 日起至 8 月 22 日,在台北新光三越信義新天地 A11 館 6 樓信義劇場展出 60 天。

《BIGBANG10 THE EXHIBITION A TO Z in Taipei》十週年特展,是由BIGBANG 五位成員G-DRAGON 、T.O.P、太陽、大聲及勝利,親自參與企劃與製作的展覽,五位成員分別從A 到 Z 26 個英文單字中選出代表性的詞語,例如 ICON、LOVE、MADE、ORIGINAL,HERO & NEXT 等,以「用五種不同的視線看 BIGBANG(빅뱅을 바라보는 다섯 가지 시선)」為主題進行佈展,熱愛BIGBANG的粉絲們可以透過這個展覽感受他們的過去、現在,以及他們對自己下一個未來的期待。對喜歡 BIGBANG 的粉絲來說,這次台北巡展,不僅是 2017 年唯一可以看到五位合體的機會,展覽中更加入許多新的作品,期待讓大家看到更多面貌的BIGBANG。

韓國最大娛樂經紀公司 YG Entertainment 攜手台灣策展團隊 INCEPTION 啟藝及韓國LEZROCK Inc. ,將 BIGBANG 成軍十週年特展《BIGBANG10 THE EXHIBITION A TO Z in Taipei》移師海外,世巡第一站就在台北,這次在台北的展出內容有許多地區特別限定,展出作品中將增加近 25 張成員未展示過照片,MV " FXXK IT"中的拍攝道具,還有團長 G-DRAGON 的三件大型裝置藝術創作,展覽中的許多影像畫面,更將重新剪輯成台灣粉絲版本。想念 BIGBANG 五位的粉絲們,只有在台北特展中,能夠完整看到五位成員們獨特具創意的作品,同時也充分傳達五位成員對於台灣的喜愛與感謝。台北展出更將從韓國原裝空運展覽限定商品,以及 MADE 系列週邊等,粉絲不用再靠代購,就可以跟偶像近距離接觸!

《BIGBANG10 THE EXHIBITION A TO Z in Taipei》展覽資訊

【展覽地點】 台北新光三越信義新天地 A11 6樓信義劇場

【展覽日期】 2017 年 6 月 24 日(六)~ 8 月 22 日(二)

【時 間】 週一到週日 11:00- 21:00 ( 20:30 最後入場)

【售票資訊】 5 月 14(日) – 5 月 22 日 (一)搶先預購

[ V.I.P限量套組 ]:每組NT$3000元,包含紀念票一張、紀念帽一頂、紀念T恤一件。購買套票還有機會抽 BIGBANG 簽名 CD 一張

[ 早鳥票] : 每張NT$ 320元, 加贈一張限定版紀念海報

[ 預售票 ] : 每張NT$ 300元(5/23- 6 /23)

※來源:INCEPTION 啟藝

