「為何愛上陳老師？」傳陳星妻逼下跪 林奕含崩潰自殺
補教名師陳星方面指8年前「戀情」被發現後，和林奕含雙親在喜來登飯店談判，陳星妻則稱她未提告。如今卻傳出陳星妻曾揚言告林奕含妨害家庭，並要求下跪認錯，導致林奕含崩潰自殺！
陳星首度發聲明時，稱與林奕含交往2個月，並獲妻子原諒，傳陳星妻在發聲明前，則透露「8年前，我被告知戀情。我選擇—沒有提告。我沈默了8年。」
據《蘋果》報導，當年兩人的師生戀，被林奕含的父母發現後，相約在喜來登飯店談判，陳星被痛罵1小時。林奕含父母當時可能對陳星越罵越凶，反而激起陳星妻子謝如玉的怒火，她怒斥「林奕含都知道陳老師有老婆了，為何還愛上陳老師？」「這裡只有我有資格提告，如果你們不給我一個交代，我就告林奕含妨害家庭。」
對陳妻揚言提告，林奕含父母不知所措，陳妻竟進而要求林奕含下跪認錯，林的父母只好不再追究，雙方達成分手協議。但林奕含對被逼下跪認錯，完全無法接受，怒吞300多顆安眠藥，這也是她第2次自殺。
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(中時電子報)
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