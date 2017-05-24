偷懶只洗瀏海，到底行不行？專業髮型師這樣說！

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頭皮容易出油，又留著瀏海的人請注意了！當你懶得洗整顆頭，只想綁個馬尾撐一天，偷吃步的方法，就是單純洗瀏海，這方法在專業髮型師看來，到底合乎常理嗎？

頭皮一出油，整頭的頭髮就淪陷了，看起來扁塌、油膩不舒服。Cubex Hair Styling的髮型師Nico Yeh說：「光是我同事，有好幾個每到下午的時候，就很愛在店裡洗瀏海，彎著腰，只沖洗額頭上方區域的瀏海，簡單洗一下再吹乾，前額的頭髮就蓬鬆自然了。」

問Nico說這樣光洗瀏海，到底對頭髮或頭皮好不好？她說：「要先找出為什麼比較重要，然後按照正確的方法洗瀏海，就行了。」Nico認為瀏海一到下午或是隔天一早，就呈現很黏膩扁塌的樣子，第一可能是頭皮相當容易出油所致，第二，可能是被保養品或是彩妝品不小心沾到額頭，讓頭髮產生了黏膩感。第三，就是瀏海太直順，常常貼著額頭，一旦天氣變熱出油，或是流汗，緊貼著額頭的瀏海，就沾到油脂變成一條一條的了，所以，保持額頭部位的乾爽不油膩，也很重要。最後，就是睡姿習慣不好，喜歡趴睡的人，往往第二天早上瀏海就整個扁塌變型，如果沒有太油，只要用水沾濕重新吹整就好，但若是含有過多的油份，就必須再用洗髮乳快速沖洗一遍了。

只洗瀏海的確很省時間，尤其是針對想要綁個馬尾就出門見客的人來說，可以節省3/4以上洗頭吹整的時間。Nico建議只洗瀏海的人，要遵守的步驟有：

1.先在掌心將洗髮精和水起泡，千萬不要直接把洗髮精抹在前額的瀏海上，就要準備開始洗頭，這樣有點傷頭皮，更不好拿捏使用量。

2.起泡後的洗髮精，先從髮尾開始搓揉，慢慢往髮根前進，在頭皮處搓揉幾下即可。

3.低頭把水沖掉就好，無須再洗第二遍。

至於洗瀏海到底要洗到多大範圍？如果以想要綁馬尾為例，可以先把要垂落下來的部分都拉下來，連兩耳要垂墜的髮絲也要一併洗到，沒有要洗到的頭髮，就先綁起來，以免讓洗髮精沾到，整頭就要重洗一遍。那吹乾瀏海呢？建議可以左右來回撥乾，就可以讓瀏海回復到蓬鬆乾淨的樣子了。

※來源：Instagram(@Aveda, @Kerastase)

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