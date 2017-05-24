陳奕迅全新國語專輯《C’mon in~》，邀你進入 Eason的音樂世界
終於等到「Eason」陳奕迅發新國語專輯，最新專輯《C’mon in~》 ，開宗明就是希望歡迎請進來Eason的音樂世界，隨著十首不同的旋律音符以及文字想像空間，盡情暫時拋開所有的一切，用心細細咀嚼品嚐Eason的歌聲。目前推出兩首單曲：《放》和《披風》，短短一天已攻佔全亞洲各大數位平台銷售冠軍。
睽違3年，Eason這次將全部Eason投入於全新國語專輯 [C’mon in~]的製作中，特地到台灣錄音半個月，無論前期準備、錄音和製作過程，他都有份參與其中。Eason這次主要透過兩大著名作詞家易家揚和葛大為，藉由他們的筆觸以及音樂人Jerald監製，共同完成這張大碟。
新作品《披風》要傳達的是人長大後常常會自己想著，若是有件可以依靠的披風，有個可以信賴肩膀，有暖暖的呵護，甚至小小的一句問候，就十分滿足。人都會有脆弱的那一面，就像超人沒有了披風飛也飛不了，但不用怕，一定會有人為你撐著一片天。
另一首動感新歌《放》所傳遞的意義就是要人放寬心，很多事情不必在意一時的不如意，或許碰到瓶頸的當下可以試試先讓自己放空，放掉不必要的牽絆，放掉不需要的預料，放掉不再有的不安。嘗試用一種正向隨心所欲的心態面對，可以發現更多美好的安排。
※來源：環球音樂,陳奕迅臉書,adidas Originals
(雜誌精選)
關鍵字：陳奕迅
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