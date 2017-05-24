清水農地牡丹蓮盛開 農業局邀民眾賞蓮

新北金山清水農地蓮花已陸續盛開，預計6月中旬蓮花將全部開花。（李其樺翻攝）

金山老農黃正俊在清水農地種植蓮花超過7年。（李其樺翻攝）

牡丹蓮原產自泰國，當地作為禮佛之用，又稱為菩薩蓮，近幾年才引進台灣，最大的特色是重瓣，一朵花有數十瓣花瓣，外形如牡丹。（李其樺翻攝）

夏季為蓮花盛開季節，新北金山清水農地蓮花已陸續盛開，尤其有少見的牡丹蓮，多重花瓣外型繁複艷麗，狀如雍容華貴的牡丹，令人驚艷，也開始吸引路過民眾駐足拍照，農業局也邀請民眾來金山清水濕地欣賞蓮花夏季限定美景。

牡丹蓮原產自泰國，當地作為禮佛之用，又稱為菩薩蓮，近幾年才引進台灣，最大的特色是重瓣，一朵花有數十瓣花瓣，外形如牡丹，在金山的牡丹蓮花色為白底紅邊，在陽光照射下變得火紅。蓮花的經濟價值高，不僅可觀賞，整株從花瓣、蓮子、蓮蓬到蓮藕都可利用。

當地農友黃正俊、郭枝旺及吳春桐等人，在金山清水農地、磺清大橋旁及台二線40.5公里處共4公頃土地種植蓮花超過7年，高齡77歲的老農黃正俊說，現在蓮花開了近2成，預計6月中旬蓮花將全部盛開。

農業局簡任技正洪勝雄表示，蓮花池是新北市金山友善田園計畫的重要農園區，農業局在當地輔導多年，農民不噴除草劑農藥化學肥料，希望來台的侯鳥有個安全的休憩、覓食的區域，也歡迎民眾來清水農地賞鳥，一併欣賞蓮荷飄香美景。

(中時)