前一次在法網贏球？張凱貞忘記了…
「從小到大，我好像還沒在紅土場上贏過一場單打吧…」張凱貞24日在法網女單會外賽直落2擊退英國女將莫兒（Tara Moore），挺進第2輪。其實這不是「網球精靈」首次在羅蘭蓋洛贏球，但上一勝年代久遠，連她自己都不記得了。
其實在2011年法網女單會外賽首輪，張凱貞就曾以6比2、6比3淘汰保加利亞的珂斯托娃（Elitsa KOSTOVA），但她完全不記得那場勝利，還說：「確定嗎？她紅土很厲害耶。」
的確，因為張凱貞前5度出征法網，包括2010、2012年兩度憑世界排名直進會內賽，也只拿下過這1場勝利。今年首盤快打旋風、次盤也從0比3落後下力挽狂瀾，終於贏得她在法網的第2勝，儘管都是會外賽階段所獲。
「第2盤一開始專注力有點跑掉，後來就專注下來打，」至於法網會外賽首輪獲勝，是否表示紅土功力大增？張凱貞則開玩笑說：「不知道，讓老天告訴大家吧！」
(中時電子報)
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