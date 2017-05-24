端午連假 壽山動物園沁涼過節
端午連假將至，高雄市觀光局除特別拍攝「跟著粽香迺高雄」快閃影片，邀請大家來高雄邊吃邊玩外，壽山動物園於27日至30日連續假期也都有開放，本周6上午將舉辦「壽山沁涼秀端午」活動，凡報名參加陸上創意龍舟大賽者，當日還可享免費入園優惠及精美參加禮，歡迎民眾到壽山動物園同歡。
周6當天有台灣黑熊照養故事、第5屆陸上創意龍舟大賽、話說端午小劇場、還要幫台灣黑熊包粽子。
觀光局長曾姿雯說，端午節快到了，高雄有許多公開版及隱藏版美味粽子，不只是在地人從小吃到大，也吸引各地饕客來高雄品嚐，高雄的好天氣更是適合邊吃邊玩。
她舉例說，左營勝香肉圓鄰近蓮池潭與原生植物園、前鎮甲仙碗粿肉粽可參觀市立圖書總館或集合貨櫃屋、鳳山劉家粽子店鄰近大東藝術中心與東便門、海邊路五城肉粽參觀愛河龍舟賽，而去年魅力高雄活動特別推薦的林園中芸漁港舉辦的「2017龍騰傳芸錦標賽」也是精采可期，歡迎大家來呷粽迺高雄。
曾姿雯也邀請民眾527當天到壽山動物園參加「沁涼秀端午」活動，當天還有「捕獲野生威秀寶寶」、「黑熊學習單」、「拍照送好禮」、「沁涼慶端午小小搬運工」等遊戲，歡迎大家來壽山過端午。
小朋友最期待的暑期營隊活動也將在6月初開放報名，想知道更多活動資訊，可鎖定壽山動物園官網或壽山動物園臉書粉絲團;「跟著粽香迺高雄」影片將於高雄旅遊網粉絲團播出，歡迎大家點閱分享並推薦高雄更多的粽香店。
(中時)
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