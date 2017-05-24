市民活動中心化身可食地景 里民樂加菜
新北市淡水區海拔最高的樹興市民活動中心，日前在當地里長許秋芳與淡水區公所努力下，催生出一塊位於活動中心頂樓的空中菜園，並結合時下最夯的「可食地景」，讓里民把活動中心當開心農場齊種菜，除了收成時開心加菜，也在過程中讓彼此情感更緊密。
樹興里長許秋芳去年底向行政院農業委員會水土保持局爭取農村再生計畫，於樹興市民活動中心頂樓增設置空中菜園，配合每月的銀髮族共餐活動，可食地景菜園的新鮮蔬食成為其中食材，讓滿滿人情味充斥活動中心。
許秋芳表示，樹興里共有12鄰，可略分為4個聚落，但主要聯外道路都不同，再加上山間地形區隔，聚落間里民平常不太有熱絡來往，自從有了空中菜園，整個樹興里頓時有了凝聚力，還會互相比較誰的菜種得特別好、誰特別會照顧哪個區塊的蔬菜。
淡水區長巫宗仁說，感謝蔡利實業有限公司蔡永池熱心捐助，今年擴大空中菜園的規模，讓里民又有更大的更多的設施種植蔬菜，在硬梆梆的水泥牆下種植出令人溫暖的食材，活化了活動中心的使用。
(中時)
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