金佩姍演拾荒婦 糗拿名牌鞋入鏡
金佩姍的18歲兒子蔡昀龍正念復興商工，他在微電影《來不及的愛》負責動畫及道具，金佩姍為了力挺兒子，睽違20多年後跨刀演出，她因這部微電影榮獲「中國/加拿大國際青年電影季」台港澳影視特別貢獻獎，出乎意料的獎項鼓勵，讓她喜出望外。
她在劇中演拾荒婦人，拍攝時，導演要求她穿素色軟包鞋去拾荒，結果她挑了家中最舊、最素的一雙黑鞋到現場，當場被所有人打槍，原來她帶了一雙香奈兒鞋，被工作人員笑稱，除非是瘋婦，不然就是要去帝寶拾荒。
她劇中的墓碑是兒子蔡昀龍和同學的佳作，她爆說兒子半夜曾在停車場做墓碑，嚇到鄰居實在很「歹勢」；她婚後育有2子，平時多在家相夫教子為主，很享受自在的家庭生活，偶有演出才一展歌喉。
她自認是標準「孝子」代言人，無怨無悔擔任兒子的台傭、司機、隨扈，也是「專戶提款機」，還好大兒子懂事，都是小額提款，平均每月零用花費都控制在5000元內，「我確信我的孩子不是來要債的」。
她對公益向來不落人後，日前與北京知名兒少音樂教父陳爽在台相見歡，一起為小貝殼自閉症家長協會奉獻心力，目賭大仁科技大學副教授祁偉廉帶著輔助犬，與自閉兒有著美好又令人動容的互動，她說：「讓我對這些毛小孩無比敬佩。」
活動上，她也帶著正在文大念外文系的乾兒子出席，「他會4國語言，正準備出道」。兒少音樂教父陳爽則謙虛的對金佩姍說：「早已耳聞金老師在台灣歌壇的驚人實力，特別想跟金老師請益求教，希望金老師不嫌棄，指點一下我的兩位子弟兵陳韻涵跟羅詩琦。 」
當金佩姍得知，這兩位陳爽的得意門生，一個勇奪大陸今年度的新銳童星獎，一個才剛擔任齊秦跟汪蘇瀧的演唱活動嘉賓，直稱：「後生可畏。」她更讚譽在陳爽的教導下，這兩個孩子非但沒有一絲驕氣，反而應對進退懂事有禮，讓她看到許久未見的尊師重道。
(中時)
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