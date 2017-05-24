凍齡張玉嬿回來了！為媽媽復出演八點檔

張玉嬿闊別12年，重返台灣演出八點檔。（粘耿豪攝）

張玉嬿闊別12年，重返台灣演出八點檔。（粘耿豪攝）

張玉嬿闊別12年，重返台灣演出八點檔。（粘耿豪攝）

張玉嬿闊別12年，重返台灣演出八點檔。（粘耿豪攝）

曾以「花系列」、《驚世媳婦》等國台語劇走紅的張玉嬿，睽違台灣螢幕12年，為了年邁的媽媽一句「好久沒有看到你演戲了」，她決定返台接演三立新八點《一家人》，她表示，就算無法長時間在屏東老家陪伴媽媽，但媽媽平常就愛看八點檔，讓老人家打開電視就可以看到她的演出，感覺像女兒就在身邊，也是一種重要的陪伴，因此當製作人劉世範力邀，她便決定首度演出長壽劇。

她過去桃花旺，與謝祖武、孫鵬等人都傳過緋聞，被問起感情現況時，笑說：「現在沒有感情牽掛，所以才能全心投入八點檔拍攝，現在是單身的狀態，覺得這樣的自己很自在、狀態也滿好的。」她不否認還是希望有個伴，可以一起旅行，但目前確實沒有，「其實我從年輕時就和一般女生不太一樣，對婚姻沒有太多的想法，也不會特別渴望或期待」，但她表示並非排斥婚姻，心態非常開放。

似乎為了證明自己單身，她還自曝前幾天一個人去看口碑佳片《我和我的冠軍女兒》，「這部片想看很久了，但就是因為單身，拖了一個多月還是沒人陪我去看。」她從《三個傻瓜》時就很欣賞有「印度良心」封號的阿米爾罕，這次看完《冠軍女兒》，「更讓我傾心！」她少女心大噴發地說：「我願意為了他嫁到印度！」

她年屆50，但外貌、身材都保養得宜，劇中有四個女兒韓瑜、李燕、陳珮騏及臧芮軒，她坦言個性害羞，劇中四個女兒都很活潑，她們會故意叫她「玉女媽」，覺得媽媽比她們更玉女。對於自己單身未婚卻開始演媽媽，她很自在地說：「女人在不同生命階段本來就會有不同的變化，永遠要接受自己現在的樣子！」

被誇身材保持完美，她謙虛表示現在比以前胖了好幾公斤，3年前，鼻子突然過敏、身體輕微倦怠加上感受到代謝變慢，做了健康檢查，醫生告訴她除了注意飲食，就是要靠運動改善，於是她開始上健身房，她笑說：「一開始都是快走，看到跑步機旁的白髮阿伯跑了30、40公里都不喘，感覺很輕鬆，我告訴自己即使再累也不能下跑步機，就這樣堅持，讓身體適應。」她自此開始維持每週3天，一次1小時的運動習慣，無論是身體還是身材都明顯變好了。

(中時)