可愛動物教育區說明會濺血 北斗警分局長下台

彰縣警局下午大陣仗召開偵辦進度說明會。（吳敏菁攝）

溪州公園設立「可愛動物教育園區」說明會失焦，暴力衝突讓流浪狗問題，變成政治事件，台灣N.O.E.行動組織上午在台北召開記者會不滿被抹黑、譴責暴力，表示將對動手者提告；彰化警察局下午也大陣仗說明偵辦進度，掌握共19人動手，9位已確定身分，風暴持續，到晚間已確定北斗分局長要下台。

收容流浪狗的說明會造成流血衝突，躍上國際媒體，輿論也持續發酵，金天彰化縣警局兩位副局長、北斗分局長、刑大隊長等多位主管、連同刑事局六大分隊舉行案情偵辦進度說明，沒多久警政署已確定北斗分局長翁仲義，26日調任嘉義警察局警務參、竹山分局長洪文宏接任。

警方表示，集會失控流血，雙方未攜帶武器，因嗆聲、進而以安全帽，丟擲水瓶攻擊，經蒐證後，9名確定身分是彰化縣籍，6名在地人，3名為鄰近鄉鎮；3名受傷為台灣N.O.E.組織，為新北和台中等人，沒有動手。

今天議員陳文漢、林世賢、陳秋蓉持續議會質詢，林世賢指，贊成設立可愛動物之家收容流浪狗，台中市政府望高寮可愛動物之家是成功案例，這次被反對，是過去宣導沒做好，花近8000萬，收容近260隻狗，難以說服人，解決流浪犬得從源頭，增加晶片植入率、加強節育措施著手。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，沒開成說明會遺憾，事實上，彰化縣2至6月流浪狗收容148隻，被認養105隻，若能在溪州公園成立可愛動物教育園區，更可以增加認養率，以平均10天能夠被認養，每年可以解決數千隻流浪狗問題，幫牠們找到家。

(中時)