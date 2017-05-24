拒絕討厭病毒 試試免疫氣功

拒絕流感腸病毒 試試免疫氣功(達志)

每當流感、腸病毒發威，大人小孩都害怕；想要健康、少生病，好的抵抗力是關鍵。當身體元氣不足，身體機能會受影響，也會因免疫力下滑而易致病。尤其細菌、病毒看不見摸不著但一年365天無時無刻無所不在，抵抗力變弱那一天，就是病毒入侵那一天。

從養生觀點來看，體質虛弱是因為在胎中時就「先天氣」不足，加上後天生活環境改變，速食盛行，緊張壓力，空氣污染等「後天氣」不調，使得大人小孩的身體越來越弱，容易有腸胃問題、近視眼、疲倦、過敏症、呼吸系統毛病、情緒不安等表現。

如果平時運動量不足，氣血循環變差，感冒容易找上身。體質虛寒、體力不佳、過敏體質、容易感冒、胃口不好、睡眠不足的人，也許可以試試每天練習3分鐘「免疫氣功」，早、中、晚想做就做，特別中午12點最適合戶外練習，增加精力、體力，預防討厭病毒。

和氣功

「免疫氣功」源自千年秘傳道家崑崙派「大雁功」，是道家童子功的啟蒙法。養生專家白雁在8歲時，因先天心臟病開始跟隨母親高雲練習氣功。這套簡易氣功法從改善先天氣著手，助身體排濁，再補充元氣，讓循環有機會更好，提高身體抵禦外邪能力，進而減少感冒生病。

白雁分享「免疫氣功」小功法：

1、兩腳平行站立，與肩同寬，先放鬆身體，自己做3次深呼吸。

2、兩手從身體兩側慢慢抬起，抬起時想向自己如同要起飛的大雁鳥般，手臂輕鬆，過了肩膀高度後手掌心向上做抱球式，這時想像所有宇宙大自然的能量都握在手中，有補充能量的作用。

3、接下來兩手從頭頂開始慢慢向下落，落下時手掌心面向自己，手指尖相對，並且開始呼氣。

4、一邊下落，一邊想像所有好的能量如同淋浴般自頭頂向身體下面灌溉，這個動作有排出寒氣、儲存能量的作用。

5、如此反覆共做10次。

Tips：

▲在練習免疫氣功時，意念是重點。每次手向下灌氣時，都要想像所有好的能量如同熱水般流過自己的身體，幫助把體內的寒氣排出，有效提高免疫力。

▲呼吸的配合，當手向上抬時，吸氣，當手向下落時，慢慢從嘴中呼氣。

(中時電子報)