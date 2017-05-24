陳冠宇5.1局失4分 羅德牛棚崩盤輸球收場

陳冠宇今面對軟銀，主投5.1局失4分無關勝敗。(資料照 林勝發攝)

效力羅德的旅日左投陳冠宇，今先發面對軟銀鷹，雖然首局就遇到亂流，但陳冠宇隨即穩住陣腳，主投5.1局失4分退場無關勝敗，下場後羅德牛棚放火，慘遭狙擊，終場以4比10敗下陣來。

陳冠宇此役首局，面對軟銀開路先鋒川島慶三，投出第一球就被轟出陽春炮，隨後又接連投出2次保送，再被中村晃擊出安打再失1分，陳冠宇首局就失掉2分。

接下來2到5局，陳冠宇僅被再擊出2支安打，順利壓制軟銀鷹打線，加上隊友第4局一口氣擊出5支安打串聯攻是，攻下3分逆轉戰局，第5局又添1分，取得2分領先。

不料第6局陳冠宇又遇亂流，面對前隊友軟銀洋炮德斯潘耶，被一棒轟出全壘打失掉1分，接下來又被中村晃敲安，總教練隨即將陳冠宇給換下場，接替的有吉優樹，投出保送後，下一棒擊成內野滾地球，羅德內野缺發生失誤，軟銀扳平戰局。

第7局軟銀繼續展開攻勢，靠著串聯安打加上保送攻占滿壘，內川聖一也把握契機轟出滿貫炮，取得領先，第8局柳田悠歧也開轟灌進2分，軟銀終場就以10比4大勝羅德。

陳冠宇此役主投5.1局，被擊出4支安打，投出4次三振，失掉4分、3分自責分，自責分率2.89。

(中時電子報)