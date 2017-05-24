律師許文彬替《民法》喊冤：哪有違反憲法
同婚釋憲大法官作成748號解釋，中華人權協會名譽理事、執業律師長許文彬今(24)日說，民法早在民國18年就施行；憲法則在民國36年才實施，大法官會議對民法作成違憲說，他要替民法「喊冤」；民法哪有違反憲法。
許文彬說，現行民法條文並無規定不能同性結婚，大法官認定民法親屬編婚姻章有關規定違憲，身為法律人完全不能接受。民法條文制訂當時根本不存在同婚議題，何來違憲？
許文彬表示，同婚議題是在民法制訂數十年後才出現，可說是新的情勢，大法官在解釋這個議題時，可以認為該在民法增訂法條，或者另立新法保障，就是不該認定違憲，引用憲法第7條的男女平等、第22條的基本人權，也與本件釋憲案無關，直指民法違憲，他要替民法喊冤。
(中時)
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