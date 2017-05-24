女星小豫兒突PO文：我殺了他…

李佳豫以外景節目走紅。(本報系資料照)

李佳豫感嘆殺生。(取自李佳豫臉書)

女星李佳豫(小豫兒)近來投入新戲《城市情歌》拍攝，今晚突然在臉書上PO文「我殺了他」，驚悚發文令不少網友嚇一跳，直到往下看到她PO出的照片，才鬆了一口氣。

李佳豫不知是否有感而發，今晚突然在臉書發文「我殺了他，只是輕輕的一揮⋯或許我們不知道，自己的雲淡風輕對別人來說有多大的殺傷力！」還附上一張蟲子往生照，令網友看了直呼「阿彌陀佛」，笑稱女神殺生。

(中時電子報)