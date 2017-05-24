韓國Dream Concert慶典 為哈韓族提供即時服務

韓國旅遊秘書服務Textrip，被選定為Dream Concert (夢想演唱會)的合作夥伴（Textrip提供）

K-Pop最大慶典「Dream Concert」將於6月3日舉行，此次2017慶典將由Super Junior利特、李善彬和SEVENTEEN S.Coups擔任主持。

主辦單位韓國演藝製作者協會透過官方Facebook公開完整出席名單，除了先前公開的EXO、SHINee泰民、VIXX、RedVelet等共15組的藝人以外，BTOB、SEVENTEEN、TWICE、NCT DREAM、24K、Oh My Girl、APRIL、MAP6、宇宙少女、PRISTIN、Gugudan等也都確定出席今年的Dream Concert慶典。

另一方面，Dream Concert主辦方與「Textrip使用國語的手機旅行秘書服務」合作，為台灣粉絲提供多元服務。Textrip韓國旅遊秘書服務透過簡單的聊天信息，快速地接收韓國當地人傳遞的韓國旅遊信息。不會韓語的使用者，可以透過使用華語（像和朋友聊天那樣），便利的接收實時指路、呼叫計程車、當地人推薦的美食店和觀光指南等高品質信息。

除此之外，還可以透過手機購買各種韓國休閒活動以及文化體驗商品等，其中代表性商品有REAL K-POP舞蹈練習和韓國校服體驗，這些商品以實惠價格、特別的組成，獲得許多海外遊客的青睞。Textrip目前提供免費服務，預計將於6月中推出日本旅遊秘書服務。

(中時)