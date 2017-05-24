為郭瑤琪提起非常上訴 律師：總長英明

檢察總長顏大和昨日為涉貪遭判刑的前交通部長郭瑤琪提起非常上訴，負責為郭聲請的平安恩慈國際法律事務所表示，理由書共寫了91頁，附件57件，感謝顏總長英明。

平安恩慈國際法律事務所團隊來頭不小，由前台灣高檢署檢察長陳守煌、前台中高分檢檢察長陳榮宗、前最高行政法院審判長黃合文與前特偵組主任陳雲南等多名前司法官共同主持。

郭瑤琪先前兩度聲請提起非常上訴，遭歷任檢察總長黃世銘、顏大和駁回，這次得以提起非常上訴，最高檢透露，實在是因為監察院與律師的聲請狀都抓到了重點。

最高檢認為，各級法院對對價關係認定「遇案不同，言人人殊，莫衷一是」，郭瑤琪涉及法律問題意義重大，有加以闡釋之必要，因此提起非常上訴，期能一槌定音，永矢咸遵。

(中時)