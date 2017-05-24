同婚釋憲後 反同的下一步？

「悖離天道！」同性婚姻釋憲結果出爐，反方形容釋憲如911恐攻，是司法史上恥辱。反方並連日露宿司法院前，抗議釋憲程序不公，已要求監察院調查，同時宣告全面抗戰，推動全民公投、罷免支持同婚立委，並重啟釋憲。

反同團體今天撐起黑傘、怒吼「釋憲不公」，撕毀寫有「釋憲結果」字樣的紙張，並公布審理的大法官姓名、照片，要公審大法官，痛批大法官侮辱婚姻，已成歷史罪人，司法天秤已傾斜，釋憲結果已再度嚴重撕裂台灣社會。

安定力量聯盟秘書長游信義表示，釋憲從頭到尾都是一場戲，且為少數司法菁英霸凌全國民意，關心台灣未來的家長將「全面抗戰」。釋憲案從受理到審理過程淪為一言堂，且不少大法官曾公開挺同婚，背景應該受到調查。

「完全無法接受！」幸福盟家長代表曾獻瑩表示，除要求調查大法官有無違反職權，未來戰場將回歸立法院，繼續觀察修法動靜，不排除發動罷免支持同婚、不傾聽民意的立委。

他也說，婚姻家庭全民決定，不應由少數人決定台灣未來，呼籲政府及早修改《公投法》，將發起全民公投行使複決權否決同婚。

幸福盟代表簡孟軒諷刺，「恭喜蔡英文政府又成功拖過一個會期」，希望政府懸崖勒馬，傾聽民意與人民痛心吶喊，立法過程本就有衝撞，但同婚議題在社會上仍在討論中，政府竟直接交由司法院處理，企圖草率解決爭議。

幸福盟也批評，國內仍有超過5成民眾反對同婚，政府卻罔顧民意，且司法凌駕立法權，將形成「恐怖宰制」。社會運動有利有弊，如今大法官竟成為同運代言人，即使贏得亞洲第一稱號，未來台灣「卻不知道將失去什麼？」

「荒腔走板！悖離天道！」護家盟、捍家盟也公開向社會大眾兩度鞠躬道歉，承認失敗，痛批釋憲摧毀婚姻，就像「911恐攻摧毀雙子星大樓」。護家盟秘書長張守一表示，這是司法史上的恥辱，將聯合立委再度聲請釋憲。

(中時)