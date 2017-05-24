哈欠連連 自毒了嗎？ (達志)

現代人很忙碌，對健康狀況往往後知後覺，很多人常覺得疲憊不堪、全身僵硬，但卻並不清楚自己到底生了什麼病，從內科看到內科，從神經科轉到骨科，還是找不到病根，止痛藥、肌肉放鬆劑吃一吃，一拖再拖，直到惡疾上身。

養生專家白雁從氣學角度分析，百病皆生於氣，氣的不調和，是引發疾病的根本原因。「氣」不調則百病叢生，人的生命如同一棵大樹，「氣」是根，要想生命之樹旺盛，必須強壯樹根。想徹底改變生命質量，必須從根本調節「氣」著手。

老祖宗說：「人之生，氣之聚」，「人之有生，全賴此氣」，總結了「百病皆生於氣」，人體的各種疾病，都是因為氣的三種不調而引起。

第一種氣的不調是「氣堵」，多半因氣脈血絡不通或因缺乏運動，長期坐、臥，使氣脈堵塞。身體反應是各種各樣的疼痛、痠痛、筋骨僵硬、局部有脹痛、脹悶感、各器官疼痛、呼吸不順暢、便秘、脹氣、頭腦發脹，「氣堵」的人反應在情緒上是情緒煩躁、不安、睡眠不穩、夜夢、憂鬱症、躁鬱症等。

第二種氣的不調是「氣弱」，虛弱時不足以抵禦外邪侵入，往往感覺疲倦無力，精神不濟、情緒低落、做人做事都提不起勁、對性生活失去興趣。女性可能造成手冰腳冷、月經不調或痛經；男性腰痠腳軟、懶動、陽痿或早洩。

第三種氣的不調是「氣濁」，人體每天新陳代謝排出的濁物有大小便、汗、淚、鼻涕、痰、女性分泌物、屁、嗝、耳屎、鼻屎等，如果身體大掃除能力低落，濁氣、濁物殘留體內，身體反覆循環吸收，體內的氣會越來越污濁。

當身體的排濁能力減低，再加上「氣堵」，會更加阻礙代謝及循環，使身體長時間處於「自毒」現象。若再加上溼氣、寒氣、暑氣等外邪侵入，身體會無法調和及適應而生病。

為了增加精氣神，必須要先把身體裡面的疲倦之氣排出。以氣功運動中的「解倦哈欠功」為例，練習三分鐘，幫助排除疲倦。大腦「室旁核」是控制哈欠的中樞神經，一但缺氧，就會誘發打哈欠。練功時，身體偵測到大腦缺氧狀態，其中一個信號會傳到中樞神經，引發連打哈欠，不僅快速密集排出二氧化碳，吸入氧氣，誘發大腦興奮清醒，還會同時引發流鼻涕、眼淚，讓水液代謝的通道開啓，體液正常流動，養份再次進入血液中，改善身體及大腦缺氧狀況。

養元功

白雁分享「解倦哈欠功」小功法：

功法步驟：

1、站在一塊空地上，當然空氣最新鮮的地方最好。

2、兩腳分開站立，一面吸氣，一面將身體向後仰。

3、再將身體向前彎，一面彎一面把身體裏的氣從口中吐出去，兩手手臂隨著身體的向前彎向前下垂。

4、如此前後反覆共做九次。

Tips：

當身體向前，從口中向外呼氣，在呼氣的時候口要張圓，以這樣的動作，反覆九次之後，你就開始打哈欠了，而且哈欠一個比一個大，一個比一個打個痛快，不但如此，眼淚和鼻涕也會流出來。

(中時電子報)