彰縣府邀集企業界、勞工代表 聲援立委修改一例一休

彰化縣政府舉辦企業、勞工朋友舉辦說明會，企業和勞工代表呼籲中央傾聽民意，聲援立法院提出的「一例一休」勞基法修正案。（吳敏菁攝）

一例一休掀起議論，彰化縣工商發展投資策進會24日邀集中華民國工業區廠商聯合總會、彰濱工業區廠商協進會和勞工代表等，聲援立委支持修法，建議修正工作延長不得超過46小小、休息日加班計時強制規定4、8、12小時等缺乏彈性的規定。

鹿港彰濱工業區廠商協進會理事長林肇睢說，一例一休實施效果不彰，關鍵在沒平行修法，勞動部站在勞工立場設定勞工條件，資方應該由經濟部召集資方提供建言，才會完整。

今天議會質詢，議員陳秀寶等也指出，嚴格規範加班，造成有人額外奔波去打工，保障勞工在提高工資水平，台灣薪資這麼低，勞工朋友生活過不下，又不能加班，要怎麼活下去？

今天聲援，勞工代表說，現行制度造成不能加班來貼補家中的開銷，員工與資方之間的矛盾與衝突，造成更大生活壓力。

勞工處長吳蘭梅說，建議修正勞基法24條「休息日加班計時強制規定4、8、12小時」，加班費增加，造成雇主意願低，做一給四，做五給八的類推原則，讓雇主吃不消，造成延後交貨也不願安排加班。

第32條「工作延長時間不得超過46小時」：缺乏彈性，先進國家傾向彈性工時，勞資自主之際，建議工時以季、半年或者全年來計算，給於企業彈性，以因應淡旺季，勞工也可較好安排假期。

(中時)