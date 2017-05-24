想看鹿不必飛奈良 搭機捷就能到
隨著機場捷運的開通，桃園地區的觀光景點也受到大眾矚目，從機捷A10山鼻站步行約5分鐘，可到達山腳鹿場，是適合親子生態旅遊的景點，民眾可帶著家人來這裡一日小旅行。
親子旅遊除了到充斥遊樂設施的遊樂場外，生態旅遊也逐漸受到重視。所謂的生態旅遊是觀察動植物生態、自然環境的旅遊方式，帶著小朋友到戶外接近大自然，更能學習到課本以外的知識。
說到鹿，大家第一印象可能是日本奈良的鹿，其實不需要飛日本，台灣也有很多鹿可以看。「山腳鹿場」是台中以北最大養鹿場，主要飼養的為台灣種水鹿，頭數多達150頭， 水鹿是台灣最大的原生種動物，雄鹿重量可達300公斤，平均也可達200~250公斤，母鹿約為100公左右。
台灣的鹿又稱「四目鹿」，鄭文彬場主解釋，這是因為台灣水鹿眼睛下方具有明顯的「眼下腺」，生氣或興奮時會開張，分泌腺體來吸引異性或嚇阻敵人。公鹿特別明顯，在與水鹿互動的時候，不妨觀察一下。
需要注意的是，台灣鹿可分潮州種、北港種及宜蘭種，其中體型最大也最兇悍的為潮州種，雖然另外兩種水鹿較為溫馴，但遇上發情期(一般水鹿發情期在秋天，22天發情一次，一直到年底都是發情期)，可會六親不認，民眾參觀鹿園時，要特別注意。
在山腳鹿場可以與可愛的水鹿互動、認識水鹿生態、了解鹿茸知識，也有手做DIY體驗及品嘗牧草汁。端午四天連假提前預約，還贈送神秘小禮物。
(中時)
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