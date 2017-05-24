端午停水又延後 新北市府怒：公告當兒戲
台水公司原訂27日針對板新地區18萬用水戶停水22小時，但綠營立委羅致政24日召開記者會後暫緩，羅更將矛頭直指新北市府，水利局傍晚發文反擊，配合中央卻遭抹黑，要求中央拿出擔當，加上台水公告自行公告延後停水已經違法，將依《自來水法》處1萬8000元罰鍰。
水利局指出，板新地區停水案，是台水公司配合台電施工停電作業，才會造成板新給水廠無法供水，基於中央與地方合作關係，尊重配合經濟部核准台電停電時間。
「朝令夕改，把停電停水公告事宜當作兒戲！」水利局說，以後於本市境內預告性停電停水案未經本府同意，請中央勿逕行核定，也請中央拿出擔當，別再「賴」給地方，且台水逕行公告延後停水，將依《自來水法》開罰，最高可處1萬8000元罰鍰。
(中時)
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