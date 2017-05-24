月花5萬租屋 屈中恆買不起台北房有苦衷

屈中恆每月開銷近30萬。(本報系資料照)

屈中恆與老婆Vicky 2年前從桃園搬到台北內湖，月花5萬塊租屋，被問為何不再台北買房，寧願花錢租屋？他向媒體坦言每月支出近30萬，買房的事要在等等。

屈中恆與老婆都是藝人，竟然無法負擔台北房價令人意外，不過據《聯合報》報導，其實屈中恆經濟壓力不小，之前在林口投資房子賣不出去，桃園透天舊家貸款也還沒付清，加上一家6口家用也是一筆不小支出，讓他直言現在也只能買得起汐止房。

另外，屈中恆也坦言當初買桃園透天是錯誤決定，原本是想跟爸媽住得近，後來發現家裡共4層樓，不僅上下樓很不方便，且老婆在1樓、自己在4樓看電視，女兒又多在2、3樓，會有疏離感。

(中時電子報)