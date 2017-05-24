訪日遊客增加…但住宿人數卻減少 大家夜晚都去哪？
作為東亞觀光大國的日本，這幾年更積極地優化其國內旅遊產業，除大賺觀光財外，也是為即將登場的2020東京奧運會做準備。不過，日本觀光廳調查發現，雖然來日本旅遊的國外觀光客人數增加，住宿人數卻完全不成正比，出現「旅客在夜裡消失」的情況，令政府感到不解。
究竟這些到訪日本的國外旅客跑到哪裡去了？據《朝日新聞》報導，日本觀光廳原本以為，主要是因旅客選擇投宿住宅，及住宿郵輪的情況增加所導致；但再深入調查後發現，實際上還有其他因素在影響。
報導中提到，首先就是越來越多旅客會在機場、24小時營業的網咖等設施休憩，像是關西機場的休息室內，就有獨立的隔間，每每都是座無虛席，機場還會免費出借毛毯，很多人便會待到早上再離開。
其次，還有通宵營業的溫泉設施，以東京新宿的「thermae-yu」來說，今年的外國觀光客就相比去年增加10%到15%；另外，被日本觀光廳排除在調查外，低價且有特色的情趣旅館，也深受訪日遊客的喜愛。
除此，觀光客利用深夜巴士來移動的情況越來越常見，依大阪市的大型高速巴士公司「WILLER EXPRESS JAPAN」調查，去年透過網站預約的國外旅客，與前1年人數相比就增加4成，約有14萬人左右。
(中時電子報)
文章來源：朝日新聞
關鍵字：日本
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