洪鐵濤創辦《三六九小報》 編纂台灣文集重要考據

台南市政府文化局今天發表台南作家作品集第6輯《洪鐵濤文集》，高齡95歲、洪鐵濤之女洪錦里在外孫女陪同出席新書發表會。(曹婷婷攝)

《三六九小報》是日治時期，頗具影響力的報紙。(曹婷婷翻攝)

1930年代，府城文人洪鐵濤與趙雲石、趙劍泉、蔡培楚、王開運等府城文人創立《三六九小報》，該報發行後，很快成為台南日治時期，一個諧趣與戲謔的文學場域及論述園地。

台南市政府文化局今天發表台南作家作品集第6輯《洪鐵濤文集》，高齡95歲、洪鐵濤之女洪錦里在外孫女陪同出席新書發表會，回望父親當年的身影。

近年，台灣研究及本土文學等相關學術界對1930年代由府城文人群編輯出刊的《三六九小報》興趣愈趨濃厚，以深具特色的該小報作為研究對象者為數眾多。

《洪鐵濤文集》主編陳曉怡老師對這個編輯成員不多、卻是日治時期府城具有相當影響力的報紙，同樣深感興趣，因此，自2010年起著手蒐集整理《三六九小報》主要編輯人洪鐵濤的作品，並通過國科會計畫申請，進而對《三六九小報》成員的生平事蹟、文學活動、作品特色進行更具體而深入的瞭解。

洪鐵濤(1892～1947)是台南府城人，父親洪采惠昔為府城著名漢醫，曾經營藥房、輕軌鐵道以及煙酒仲賣等事業，出身優渥的洪鐵濤，自幼習漢學，12歲進入台南第一公學校接受新式教育，其後，跟隨台南著名詩人胡殿鵬學習漢詩。

創立《三六九小報》期間，洪鐵濤積極投入編輯事務，除了撰寫固定專欄，更運用不同筆名在小報上發表小說、隨筆、詩詞，考證古今文史，報導風月新聞，介紹科學新知、海外各地的趣聞，甚至嘗試寫寸劇、笑話、謎語等。

目前可考的洪鐵濤作品來源都出自《三六九小報》，主因是《小報》發刊之初，洪鐵濤擔任編輯員，因每三日須發行一期，如稿源不足，洪鐵濤就要自行撰寫各類文章，因此，擔任小報編輯員期間，可謂洪鐵濤畢生創作最多元、最豐富的階段。

可惜，洪於1947年「二二八事件」後遭誣陷被逮捕入獄，後雖獲保出獄，不久即抑鬱成疾而辭世，得年55歲。

洪鐵濤作品可概分為漢詩、雜文和小說三大類。目前漢詩已經編校後收於國立台灣文學館之《全台詩》計畫成果中，其它以文言或白話書寫的雜文、小說作品數量也相當多，可以說洪鐵濤是一位從舊時代過渡到新時代之際，兼具多種文學才藝的府城重要文人。

文化局長葉澤山說，《洪鐵濤文集》以其「雜文」作品為主，對府城文史感興趣的讀者，當能自其文章瞭解傳統文人如何結集同好，編輯具諧謔與諷刺特質的「小報」，描摹府城庶民生活實貌；以及在殖民背景下，文人是如何追溯在地的歷史文化記憶，以面對傳統漢文化逐漸流失、先民歷史印跡逐漸模糊的現實困境，這些都是台灣文學與歷史研究上的重要課題。

(中時)