經濟諾貝爾獎得主席勒：美股可再漲5成

頂著諾貝爾經濟學獎光環的耶魯大學經濟學教授席勒(Robert Shiller)化身為美股多頭總司令，他周二表示，美股這波牛市還有好幾年的光景，後續漲幅空間上看5成。

席勒是在接受美國財經媒體CNBC專訪時做以上表示。他說，「我會建議投資人資產組合中一定要有一些股票，因為美股大盤有可能再漲50％。」

(工商)