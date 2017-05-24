美國空軍稱：U-2間諜機不會退役

U-2間諜機有多次更新，出現了多個電子莢艙，使它能與時俱進。(圖/美國空軍)

美國空軍正在審議明年的預算，其中著名的長壽間諜機U-2的部分得到了服役展延，官員表示至少到2019都會有相關預算。官員甚至稱「U-2沒有退役年齡。」

美國國防部巴茲網((DoD Buzz)報導，美國空軍助理預算副秘書長詹姆斯．馬丁將軍(James Martin,)在預算普通報告中說：「空軍在未來會繼續保持這型飛機，仍然需要倚重U-2的飛行性能，我認為U-2沒有退休年齡。」

馬丁表示，原先在RQ-4全球鷹無人機服役之後，許多人都認為U-2就可以陸續除役了，在2011年也確實有提出退役時程表，但是到了2014年8月，世界又有新變局，使得U-2又有新的偵察任務。

至於他所說的變局是什麼，可能是指IS反恐戰爭，也可能是暗示俄羅斯入侵克里米亞的行動，因此美軍需要較有戰略象徵的飛機來應付威脅。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，美國國防部剛發布2018財政年度預算，其中空軍編列1830億美元，比2017年的1712億美元多出6.9％。若單純以預算來看，將U-2除役可以節省22億美元，但是即使如此，美國空軍目前仍然堅持U-2與RQ-4兩個都並存。

近年美國空軍有許多的老飛機仍然持續使用，包括A-10「疣豬」攻擊機確定要延役，為此還要重新製作主翼與相關零件，而U-2也將獲得新的改良裝備。

U-2是1955年首次飛行，1956年正式服役的單引擎高空偵察機，它可輕鬆飛至7萬英呎(21,336公尺)，曾經是飛行高度最高的飛行器。美蘇冷戰期間著名的1962年古巴危機，就是由U-2率先拍攝到蘇聯在古巴的飛彈陣地而引爆的。此型飛機也曾以海外借調的方式，在中華民國空軍服役過，也就是著名的35中隊「黑貓中隊」。

(中時電子報)