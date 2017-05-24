白宮提預算草案 國會一片負評
華爾街日報報導，白宮周二公布2018財政年度預算草案，計畫在未來10年大砍4.5兆美元的政府支出，俾以達到聯邦政府預算收支平衡的目標，只不過草案才剛公布，國會山莊隨即湧現反對的聲浪。
依據川普政府提出的預算草案，大幅刪減政府支出主要以社福支出為主，其中窮人的醫療補助計畫未來10年總計將大砍逾6,000億美元，同期間食物券計畫支出將刪1,930億美元，學生貸款方案砍1,430億美元，農業補貼計畫減支380億美元。
但國會山莊對於白宮的預算草案則是一片負評，連川普自家共和黨議員都不挺，阿拉斯加共和黨眾議員楊恩(Don Young)表示：「雖然我討厭要這樣說，但我不得不說，這份預算草案在擬完時就註定不可能成案。」阿拉斯加州共有2項計畫成為川普政府減支的開刀對象，楊恩表明反對的立場。
(工商)
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