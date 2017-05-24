八點檔女星練「舞」功 靠這招練出S曲線

德馨身段不錯。（德馨提供）

德馨印度舞造型華麗。（德馨提供）

德馨與當地民眾合影。（德馨提供）

德馨在印度泰姬瑪哈陵前拍照。（德馨提供）

德馨跳印度舞頗有心得。（德馨提供）

德馨練壺鈴。（德馨提供)

德馨在民視八點備檔戲《幸福來了》飾演理財專員，戲外熱愛運動和舞蹈，這一年來跳印度舞有成，身材愈來愈窈窕，她說因為曾在民視除夕特別節目表演肚皮舞，接觸後發現很適合自己，一頭栽進美麗的舞蹈中，她也添購許多漂亮的舞衣還有首飾，笑說真的是美麗的代價，她自費約10萬元，每年固定到印度學習舞蹈，許多印度人都主動跟她合影，讓她又驚又喜。

她這一年來參加過3次慈善演出，「印度舞的每個手勢代表著不同意義，舞步婀娜多姿，很多腰部的動作能讓儀態、眼神變得更嫵媚」，最大收穫是腰線變成S曲線。她去年10月曾隨老師到印度，學費加旅費約十萬元，「印度真的是女生的購物天堂，走到哪買到哪」，很多人都誇她的外型適合印度舞的裝扮，她更加愛上這項舞蹈技藝，已計畫出書分享。

她跳舞之外也運動，但運動項目特別，現在正準備考壺鈴課程的教練證照，「壺鈴對消耗熱量很快，盪100下比騎單車還有效，對提臀也很有幫助」，她曾單手舉8公斤壺鈴，現在已鍛練出結實肌肉，搭配多吃起司、優酪乳、膠原蛋白、維他命C，以及每天擦胸部緊實乳液，胸部UP UP，已從C升到D罩杯，成果不錯，她坦言曾吃豐胸健康食品，因為擔心有副作用，現在全戒了。

年近40的她，多年前離婚，和前夫育有1兒1女，小孩撫養權歸前夫所有，女兒已念高中，兒子念國中，她曾和前夫復合又分手。事隔多年，她今低調說，前夫已再婚娶日本妻，很祝福對方，她與前夫也互動良好，一對兒女有時覺得爸爸管教嚴格，孩子找她時，她通常有求必應，也透露身邊有追求者，不過她對於再步入婚姻抱持隨緣態度。

(中時)