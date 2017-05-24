走讀清末府城三大奇案 教師研習好新奇
被稱為清末府城三大奇案的《林投姐》、《摜籃假燒金》、《陳守娘》，向來是民間傳奇故事喜愛題材，但你知道這些故事出處為何？台南慈濟高中透過《走讀府城》教師研習，帶領老師探訪充滿傳奇故事的「六合境」，研習主講人吳宗原老師表示，清末府城三大奇案都源自於此，而且，境內還有全台本島唯一奉祀施琅將軍的油行尾福德爺廟，值得深度探訪。
吳宗原說，此次走讀行經清水寺、銀同祖廟、奎樓書院、油行尾福德爺廟、呂祖廟舊址、永華宮、孔廟節孝祠等，讓老師感受地形變化以及認識隱藏在巷弄之下的枋溪，希望老師在往後的教學上，融入台南在地特色。
參加《走讀府城》教師研習的老師們都直呼，台南真是廟廟有傳奇！英文科賴慧芳老師表示，若沒人引導，根本難以得知這深藏民宅巷弄中的古廟遺跡；觀光科林榆姍老師也對清末府城三大奇案感到好奇，藉由民間傳說導入踏查，感到很特別。
(中時)
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