解決「刑警荒」 警政署長提3解方
警政署長陳國恩今天傍晚走訪台北市警局中山分局偵查隊，與基層刑警泡座談，了解工作現況，盼找出「刑警荒」的解決之道。稍早，臉書「NPA署長室」粉絲團PO文指出，陳國恩對刑警缺額日益擴大，提出3個解方，要找回昔日刑警的榮光，捍衛治安。
NPA署長室指出，首先希望各單位主官及偵查隊長在勤務調配上，能夠免除安排刑事人員不必要的蒐證或支援勤務。
再者，針對刑警的公文管考機制重新研議。在兼顧案件調查及完備程序上，要能給予偵查同仁合理的案件處理時間，與一般性的文書工作有所區隔。
最後，不管是地檢發交案件或是刑事案件的獎勵額度，我們都會請刑事局做通盤的研議並且適度提升，一定要讓同仁的付出能有相對等的回應。
陳國恩14年前曾任中山分局長，當年的基層偵查佐，如今都已升任小隊長，今天走訪分局與基層座談，也算與老部屬敘舊。
有同仁告訴他，「以我們自己來說，海量的公文量加上市政府的管考機制，真的讓人吃不消，我們在外勤輪班，公文卻跟著內勤的時間在計算。有時候拿到我們手上，幾乎就快逾期了。種種原因更造成現在市區繁重分局，真的很缺人。」
(中時)
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