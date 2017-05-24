前黑澀會筱婕瘦成阿美姐 有隱情

張甯兒因胃潰瘍激瘦。(取自張甯兒臉書)

許純美。(本報系資料照)

前黑澀會美眉張甯兒(原藝名：筱婕)，早前在臉書PO出時尚專搭照，未料戴帽子造型加上暴瘦身材，令粉絲驚呆，還以為是阿美姐(許純美)來了！不過其實張甯兒暴瘦有苦衷，原來竟是因為工作太忙碌，罹患胃潰瘍。

據自由時報報導，158公分的張甯兒原本體重就偏瘦僅39公斤，未料近日又莫名瘦了3.5公斤，連廠商都覺得她太瘦，為了不影響工作，她前往醫院檢查後才知道罹患胃潰瘍，目前靠中藥調理身體。

早前張甯兒也在臉書感謝大家關心，「我有多吃飯，也有在調整身體了，沒事的～～～～～～」有網友搞笑叫她「純美」，張甯兒也大器回應：「你也學猴嗎 ～～～呵呵」

(中時電子報)