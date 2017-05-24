曼徹斯特爆炸案有利梅伊選情

華爾街日報報導，英國將在6月8日舉行大選，目前正是各政黨爭取選票的競激階段，但曼徹斯特周一發生自殺炸彈攻擊後，各政黨宣布暫停所有選舉活動。外界認為這對逐漸失去領先態勢的執政保守黨來說，這可能有助其選情回升。

最大在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）宣布，在進一步得知炸彈攻擊事件詳情之前，將暫停所有競選活動。蘇格蘭國家黨（SNP）原本計劃在周發表其選舉政綱，但也因為炸彈事件而延後。

首相梅伊（Theresa May）在4月18日宣布提前舉行大選時，其保守黨民調支持率大幅領先工黨，但過去一周以來，保守黨公布政網後的民調大幅滑落，領先工黨的優勢不斷流失。

顧問公司Eurasia的歐洲地區主管拉許曼（Mujtaba Rahman）認為，周一的自殺炸彈事件，讓外界重新把選舉的焦點放回政府的領導力上。因此，可望讓大家再次專意到梅伊所主張的「強力而穩定的領導」，並注意到柯賓與之相反的主張。

(工商)