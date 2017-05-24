歐洲恐攻頻傳 觀光客卻步

CNNMoney網站報導，歐洲近2年來頻傳恐攻事件，地點遍及德國柏林、比利時布魯塞爾等，最近一起恐攻則是英國曼徹斯特的爆炸案，已經影響部分觀光客造訪歐洲的意願。

旅遊公司Hopper數據科學家薩里（Patrick Surry）表示：「這類恐攻事件對人們心裡產生很大的衝擊，他們會覺得世界變得很危險、不歡迎他們到訪。」

市調機構歐睿國際（Euromonitor ）指出，曼徹斯特每年吸引的觀光客人數約1百萬，雖比不上熱門景點倫敦，但英國3個月內發生2場恐攻，恐怕會嚇跑部分觀光客。

(工商)