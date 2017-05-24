苛扣司機工資 優步須償還4500萬美元
華爾街日報報導，叫車服務業者優步（Uber）周二表示，過去2年半來，優步不小心地對紐約市司機苛扣工資，此錯誤可能導致他們必須償還數千萬美元，這是優步3個月內第2次承認苛扣工資的錯誤。
若依照優步2014年11月的全美司機協議，在扣除稅金與相關費用後，優步可向司機收取25％的佣金。但優步表示，紐約市司機卻以完整車資做為計算基準，並未扣除掉稅金與當地傷害賠償基金的費用，因此多收取佣金。
優步表示，他們將把多收佣金連同利息一併退還給司機，每位司機約可獲得900美元。優步拒絕透露賠償金額，但若按照紐約市獨立司機協會（Independent Drivers Guild）估計紐約有5萬名司機來看，總金額至少達到4,500萬美元。
(工商)
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