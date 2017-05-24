張玉嬿初嘗長壽劇演出 早已做好心理準備

張玉嬿暌違螢光幕12年最近復出演戲。（圖片提供：三立）

張玉嬿進組至今對台灣便當愛不釋手。（圖片提供：三立）

張玉嬿暌違螢光幕12年，最近接拍三立台灣台8點on檔長壽劇《一家人》，身材依舊保持完美，在劇中詮釋新時代媽媽，與4個女兒韓瑜、李燕、陳珮騏及臧芮軒發展出許多貼近生活的家庭故事，第一次拍長壽劇對她來說是個新的嘗試，聽聞拍攝ON檔戲會很驚人，她卻老神在在，早在進組前就已做好心理準備。

儘管身材維持得很好，但張玉嬿還是認為自己現在比以前胖，原來她3年前鼻子突然過敏、身體輕微倦怠加上感受到代謝變慢，健康檢查後醫生告訴她除了飲食要注意外，還得靠運動改變。開始上健身房後一開始都是快走，看到一旁白髮阿伯在跑步機上跑了3、40公里，都臉不紅氣不喘，她便告訴自己再累也不能下跑步機，但她也笑說，進組以來「每次放飯時都會把便當吃光光」，還好她堅持每周三天、一次一小時的運動習慣，才能keep住好身材。

進組拍攝至今，張玉嬿飾演的媽媽穿著非常現代感，不像一般傳統歐巴桑的感覺，讓她對長壽鄉土劇有了耳目一新的想法，此外，她在劇中當韓瑜、李燕、陳珮騏及臧芮軒等人的媽，張玉嬿誇獎她們非常活潑可愛，「她們都覺得媽媽比她們還玉女。」。

(時報周刊)