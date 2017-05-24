嘉義密集地震未傳災情 市府籲勿驚慌

嘉義今天傍晚起持續密集地震5次，晚上9時10分許中埔更發生5級地震，嘉義市也明顯感受到震度強，市府派員巡視橋梁道路，未發現災情，也未接獲民眾報案，呼籲民眾提高警覺，但勿過度驚慌。

今天傍晚5時47分許中埔發生4級地震，接著持續震搖，晚上9時10分許更達5級地震，嘉義市4級，根據氣象局資料顯示連續地震都是淺層地震，有退休消防員聯想起1964年白河大地震，網友透過臉書、LINE互相通報地震消息，提醒注意警覺。

嘉義市政府表示，消防局派各隊巡視各道路街廓，並且啟動橋樑檢測及水工構造物檢查，目前嘉義市沒有異狀與報案情況，天然管線正常，經與交通部公路總局五工處聯絡，在本市施工的博愛陸橋耐震工程無受損，呼籲市民提高警覺，但勿驚慌。

(中時)