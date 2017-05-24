合歡山杜鵑花季清境觀景步道開幕 公路局交通管制
因應南投縣政府端午節4天連假首日啟用清境高空景觀步道，預計將湧入大量的車潮人流，造成台14甲線公路壅塞，公路總局於連假期間，啟動因應措施，維護車流順暢，計畫於清境國民賓館以下，台14線及台14甲線除等6處設置旅遊資訊車，顯示旅行時間及其相關路況資訊予用路人，並在合歡山公路設置交通錐及連桿管制交通。
另5、6月正值高山杜鵑花開的季節，受天候異常影響，今年高山杜鵑花況延後，預計5月底、6月上旬盛開，東勢林管處非假日及假日也開放原本正在維修中的合歡東峰步道，直到高山杜鵑花季結束後再封閉步道，預計將吸引上千名遊客上山賞花，由於台14甲線公路路幅狹窄，周邊停車位不足，預料連假假日出遊車潮，將塞爆清境至合歡山一帶。
公路總局二區工程處表示，為疏導交通壅塞情形，將於台14線及台14甲線清境農場路段設置固定及流動的交通資訊車，顯示相關路況資訊予用路人，如遇壅塞，可透過「愛在埔里騎馭記」入口網頁查閱交通、旅遊及食宿等相關資訊，用路人也可就鄰近便利商店掃描QR CODE進入該網頁，規劃轉往其他旅遊地點。
而台14甲線29K（昆陽） 至33K（合歡山遊客中心）受限於地形為狹窄路段，為必免避免遊客路邊停車影響會車，造成車流回堵壅塞，埔里工務段將設置交通錐及連桿，請開車上山遊客注意。
(中時)
關鍵字：合歡山
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